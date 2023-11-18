Kmtso’yu Ziyaret Eden Heyet, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İle Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Süre Görüşerek, Gastronomi Alanında Olası Yeni Proje Ve İşbirlikleri Üzerine İstişareler Gerçekleştirdi.

Ziyaret Sonrası Açıklamalarda Bulunan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak Kahramanmaraş’ı Fazlasıyla Önemsediklerine Vurgu Yaptı.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Toprak Ve Birlikte Gelen Heyet’e Teşekkürlerini İletti.