Güvenilir Ürün Platformu, Kmtso, Tbmm Tarım Komisyonu İşbirliğinde Tobb Kadın Ve Genç Girişimciler Kurulu’nun Katkılarıyla Düzenlenen Programda Binlerce Yıllık Mutfak Kültürüyle Lezzete Yön Veren Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Masaya Yatırılırken, Kentin Birbirinden Değerli Yöresel Lezzetleri Ve Gasto-Turizm Potansiyeline Işık Tutuldu.

Tobb Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger Kadınların İş Dünyasındaki Yerine Ve Başarılarına Dikkat Çekti.

Tobb Genç Girişimciler Kurulu başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da Bu Tür Etkinliklerin Kahramanmaraş’ın Tanıtımına Büyük Bir Katkı Sunduğunu Söyledi.

Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu İse Böyle Bir Etkinliğin Çok Önemli Olduğuna Dikkat Çekerek Kadınların Her Anlamda Desteklenmesinin Önemli Olduğunu Söyledi.

