Kahramanmaraş’ta şehrin geleceğine yönelik önemli bir buluşma gerçekleştirildi. İş insanı Mehmet Sabancı öncülüğünde düzenlenen toplantıda, kentin farklı kesimlerinden akil insanlar, iş dünyası temsilcileri ve siyasetçiler bir araya gelerek Kahramanmaraş’ın sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

Şehirde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen buluşmada, siyasi ayrışmaların dışında ortak akıl vurgusu öne çıktı. Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın gelişimi için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek şehrin sosyal, ekonomik ve altyapı sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantının, şehirde ortak akıl kültürünü güçlendirmesi ve Kahramanmaraş’ın geleceğine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olduğu ifade edildi. Katılımcılar, bu tür buluşmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi gerektiğini belirtti.