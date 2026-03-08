Kahramanmaraş’ta geleneksel hale gelen kardeşlik iftarı bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. İHH Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen ve İHH Kocaeli Şubesi’nin destek verdiği program, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

2007 yılından bu yana düzenlenen kardeşlik iftarının bu yıl 20’ncisi gerçekleştirildi. Programa Kahramanmaraşlı vatandaşların yanı sıra Kocaeli’nden gelen çok sayıda gönüllü ve misafir de katıldı. Ramazan’ın bereketini aynı sofrada paylaşan katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Program kapsamında şehirde yaşayan 800 yetim çocuk için anlamlı bir sosyal destek çalışması da hayata geçirildi. İHH Kocaeli Şubesi’nin katkılarıyla yetim çocuklara kıyafet desteği sağlandı. Böylece Ramazan ayında yardımlaşma ve kardeşlik duyguları somut bir şekilde yaşatıldı.

Siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı iftar programı, yetim çocukların yüzlerinde tebessüm bırakan anlara sahne oldu. Etkinlik, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.