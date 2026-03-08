Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları etaplar halinde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen altyapı ve inşa faaliyetleri nedeniyle yıpranan yollar modern asfaltla yenileniyor.

Çalışmalar doğrultusunda Dayızade Mehmet Efendi Caddesi başta olmak üzere 74006, 74012 ve 74016 numaralı sokaklarda asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor. Yapılan yenilemelerle birlikte yolların daha dayanıklı ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Asfalt yenileme çalışmaları sayesinde mahalle içi ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale gelmesi amaçlanırken, alternatif güzergâhların güçlenmesiyle birlikte özellikle Cahit Zarifoğlu Caddesi ile Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.