Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, yeni döneminde 30 farklı branşta kursiyerleriyle buluştu. Bin 84 kursiyerin katılımıyla yeni eğitim dönemine başlayan KAMEK’te en çok ilgi gören kurslardan birisi de Ahşap Oymacılık Kursu oldu. Kültür Park Ahşap İşleme Atölyesi’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle kursiyerler, el becerilerini geliştirerek ahşaptan sanatsal ve dekoratif ürünler oluşturuyor. Eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Sanatı Yaşatıyoruz

Ahşap Oymacılık Atölyesi kursiyerlerinden İmran Yavuz, “Kahramanmaraş'ın en eski el sanatlarından ahşap oymacılığı eğitiminin verildiği bu kursta yer almaktan memnuniyet duyuyorum. İşin ehli ustalardan eğitim almak bizim için büyük bir şans. Böyle bir sanatı icra etmek benim için de çok güzel bir duygu. Bu kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Diğer bir kursiyer Beyhan Yeter ise, “Son derece eğlenceli ve keyifli bir ortamda eğitim alıyoruz. Hem el becerilerimizi geliştirmek hem de unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatmak adına bizlere bu kursu açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geleneksel El Sanatımıza Sahip Çıkıyoruz

Ahşap Oymacılığı Kursu’nda eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti belirten Neslihan Gülaç, “Yıllardır özlemle beklediğimiz ve amatör bir ruhla yapmaya çalıştığımız özel bir sanat. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı el sanatına sahip çıkma adına elimizden geleni yapmalıyız. Bu kursu açarak ahşap oymacılık sanatının yaşamasına imkân sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti. Yusuf Tarık Günerli de, “ Mesleğim gereği ahşap işlerine özel bir ilgim var. Yeni başlamama rağmen hocamızın sayesinde hızlı bir ilerleme gösteriyoruz. Bizlere böyle bir imkân sunduğu için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Ürünler Elde Ediyoruz

Ahşap Oymacılığı Kursu Eğitmeni İbrahim Özyürek, “40 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Büyükşehir Belediyemizin açtığı bu kursta kursiyerlerimizle eğlenceli ve verimli vakit geçiriyoruz. İleriye yönelik çeşitli projelerimiz var. Çok güzel ürünler elde ediyoruz, görülmeye değer ürünler. Kursiyerlerimiz çok kısa süre içerisinde ustalaştı diyebilirim. Severek yaptıkları için çok ciddi ilerleme kat ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı ve mesleği tekrar gün yüzüne çıkarmak için kursiyerlerimizle birlikte gayret ediyoruz. Oymacılık genel olarak erkek mesleği olarak görülse de bu noktada hanım kardeşlerimizin de bu işe çok yatkın olduğunu gördük. Cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes bu mesleği yapabilir” dedi.