KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından tüm şehir halkı adına Kahramanmaraş'a verilen İstiklal madalyası, 100 yıldır özenle korunuyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 21 Ocak 1920 - 11 Şubat 1920 arasında kurtuluş mücadelesi vererek şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı nedeniyle Maraş, 5 Nisan 1925'te kırmızı şeritli İstiklal madalyası ile ödüllendirildi.

Kurtuluş Savaşı sonrasında TBMM'den gelen "şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesi" şeklindeki yazı üzerine toplanan şehrin ileri gelenlerinin "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur" cevabı üzerine TBMM, madalyayı fertlere değil bütün şehir halkına verme kararı aldı.

- Çelik kasada muhafaza ediliyor

TBMM tarafından verilen "Kahraman" unvanının beratı ve İstiklal madalyası, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in makamındaki özel hazırlanmış çelik kasada korunuyor.

Uzaktan kumandayla çalışan kasadan çıkarılan madalya ve berat, devlet büyüklerinin ziyaretinde ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde sergileniyor.

Başkan Görgel, AA muhabirine, madalyanın makam katında özenle muhafaza edildiğini ve 1925'ten bu yana 12 Şubat'taki kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Türk bayrağına toka edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasında sergilediği milli mücadele ruhu ile tüm dünyaya örnek olabilecek bir duruş sergilediğini anlatan Görgel, Fransız işgalini bertaraf etmiş bir şehrin evlatları olarak gururlu olduklarını ifade etti.

Görgel, şunları kaydetti:

"5 Nisan 1925'te Kahramanmaraş'a verilen İstiklal madalyasının bugün 100. yılını kutlamış oluyoruz, yeniden yaşamış oluyoruz adeta. Bizlere de onların bırakmış olduğu emanete layıkıyla sahip çıkmayı Rabbim nasip etsin. Gerçekten Kahramanmaraş o dönemde 22 gün süren mücadelesiyle tüm dünyaya örnek olabilecek bir mücadele örneği göstermişti ve sonrasında TBMM bu mücadelede önde gelen insanlara veya mücadeleye katılan insanlara madalya vermek istemişti. O yüzden Kahramanmaraş'a yazı gönderdiğinde buranın ileri gelenleri 'bu şehirde milli mücadeleye katılmayan tek bir fert bile yoktur' şeklinde cevap göndermiştir ve ondan sonra kişilere verilen ilk İstiklal madalyasını alma şerefine bu şehir erişmiştir."

Şehrin kanlarını ve canlarını ortaya koyan şehitler sayesinde "Kahraman" unvanını aldığını ve İstiklal madalyası ile onurlandırıldığını anlatan Görgel, ecdadın bırakmış olduğu o emanete sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.

- "Onun yakınında olmak bizler için ayrı bir şereftir"

Görgel, İstiklal madalyasının Büyükşehir Belediyesi makam odasında özel bir kasada sergilendiğini ifade ederek, "Şu anda o emaneti biz taşıyoruz elhamdülillah, tabii ki oradaki o emaneti taşımak o emanete adeta gözbebeğimiz gibi bakmak onun yakınında olmak bizler için ayrı bir şereftir." diye konuştu.

Madalya ve "Kahraman" unvanı beratı için daha önceki belediye başkanları gibi kendilerinin de üst seviyede hassasiyet gösterdiğini aktaran Görgel, "İnşallah Rabbim bir daha bu mücadeleyi vermeyi gerektirmez bu şehrin evlatlarına. O madalyaya her bakışımda Allah göstermesin bu memleketin başına bir şey gelse bugün bu şehrin çocukları ecdatlarının göstermiş olduğu aynı mücadeleyi gösterir ve o madalyaya layık olduğunu ispat eder." ifadelerini kullandı.