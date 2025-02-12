Kurtuluş Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşü, coşkulu anlara sahne oldu. Türk Bayrağı’nın dalgalandığı yürüyüş, marşlar eşliğinde Onikişubat Parkı’ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar devam etti.

Etkinliğe katılan kent protokolü, duygu ve düşüncelerini Aksu Haber’e aktarırken, vatandaşlar da etkinliklere yoğun ilgi göstererek kurtuluşun anlam ve önemini bir kez daha yaşadı.

Kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen mehteran konseri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Kutlamalar, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasına olan bağlılığın bir göstergesi olarak hafızalarda yerini aldı.