Başkan Kurtul, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti:

“Çarpık sanayileşmeye son verip, çevreyi koruyarak verimli ve planlı bir sanayi alanı yaratmayı hedefliyoruz.” Diyerek Bölgenin bu vizyon doğrultusunda hem yerel ekonomiye katkı sağladığı hem de çevre dostu anlayış ile sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar attığı vurgulandı.

Erkenez Organize Sanayi Bölgesi, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda çevreye duyarlı sanayi politikalarını benimseyen bir yaklaşım sergiliyor. Bölgenin bu yenilikçi ve sürdürülebilir anlayışı, Kahramanmaraş’ın sanayi ve iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

2024 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı'na resmiyet kazandıran kararı imzaladı. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde yapılan bu düzenleme, ERKOSB'nin sanayi ve iş dünyasına daha güçlü bir katkı sunmasının önünü açtı. Başkan İsmail Kurtul, bu kararı "Çanakkale Şehitlerini anma gününe denk gelmesiyle ayrıca anlam kazandı" diyerek memnuniyetini dile getirdi.