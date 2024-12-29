Ülke TV’de yayınlanan Lezzet Kervanı programının bu haftaki bölümü, Kahramanmaraş’ın saray mutfağına dayanan zengin lezzetlerini ekrana taşıdı.

Çekimler, şehrin saklı cenneti olarak bilinen Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirildi. Programda, Andırın’ın “doktoru” olarak adlandırılan Tırşik Çorbası ve dillere destan Kuzu Tandırın yapılış aşamaları detaylıca anlatıldı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Başkonuş Yaylası, hem lezzet tutkunlarına hem de doğa severlere eşsiz bir atmosfer sundu.

Programa Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz da konuk olarak katıldı. Erdoğanyılmaz, bölgenin gastronomi potansiyeli, turizmi ve doğal zenginlikleri hakkında bilgiler paylaşarak izleyicilere Kahramanmaraş’ın farklı yönlerini tanıttı.

Kahramanmaraş’ın yemek kültürünü ulusal platformda tanıtmayı amaçlayan bu özel bölüm, izleyicilerden büyük beğeni topladı.