Yoğun ilgi gören etkinlikte, Kahramanmaraş’ın geçmişine ışık tutan arkeolojik bulgular ve özel fotoğraflar sergilendi.

Sergi açılışına; Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Dulkdairoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, Direkli Mağarası Kazı Başkanı Doç. Dr. Cevdet Merih Erekli, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda ilgili katıldı.

Etkinlik, şehrin tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş, kadim bir tarihe ve zengin bir kültüre ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur. Bugün, bu değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması adına çok önemli bir adım atıyoruz. Bu tür çalışmalarla hem şehrimizin tarihi mirasını koruyor hem de gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Şehrimizi ve sahip olduğu eşsiz değerleri, hem kendi halkımıza hem de dışarıdan gelen misafirlere tanıtma fırsatı buluyoruz. Bu süreçte büyük emek harcayan bilim insanlarımız, arkeologlarımız ve diğer tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün sergilediğimiz bu çalışma, özverili bir ekip çalışmasının ve yıllar süren gayretlerin bir sonucudur. Kahramanmaraş, tarih boyunca bir medeniyet şehri, kültür şehri ve kahramanlık destanlarının yazıldığı bir coğrafya olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de, bu değerleri yaşatarak ve dünyaya tanıtarak şehrimizin hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Direkli Mağarası'nda yapılan kazılarla ortaya çıkan 13 bin yıllık kemikten yapılmış toplu iğne ve dikiş iğnesinin bu topraklarda insanlık tarihinin ne kadar derinlere uzandığının en önemli somut kanıtı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu keşiflerin bizlere hatırlattığı bir diğer gerçek ise, Kahramanmaraş'ın tarih boyunca üretimle, zanaatkârlıkla ve kültürel birikimle şekillenen kimliğidir. Geçmişte kemikten yapılan bir iğneyle başlayan bu üretim geleneği, bugün şehrimizi Türkiye'nin en önemli tekstil merkezlerinden biri haline getirmiştir. Kahramanmaraş, her yıl ürettiği tekstil ürünleriyle yalnızca ülkemizde değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmektedir.



Bizler, bu köklü mirası geleceğe taşırken, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmanın öneminin farkındayız. Direkli Mağarası gibi kadim değerlerimiz, bugünün sanayi ve ticaret anlayışını anlamlandıran, ona bir ruh katan eşsiz bir kaynaktır. Şehrimizin sanayi potansiyelini geliştirirken, geçmişimizin ışığında geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, böylesine özel bir serginin düzenlenmesi, şehrimizin tarihine ve kültürel zenginliklerine dikkat çekmek adına büyük bir adımdır. Eminim ki sergimiz, ziyaretçilerimize Kahramanmaraş'ın yalnızca bir sanayi ve ticaret merkezi değil, aynı zamanda bir kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu bir kez daha hatırlatacaktır.”

Direkli Mağarası Kazı Başkanı Doç. Dr. Cevdet Merih Erekli, konuşmasında şunları aktardı:

“Direkli Mağarası, sadece bir mağara değil, aynı zamanda bir zaman kapsülüdür. Bu mağara sayesinde, atalarımızın yaşam tarzlarını, düşünce dünyalarını ve üretme yeteneklerini daha yakından tanıyoruz. Bu bilgiler ışığında, bugün şehrimizin sahip olduğu potansiyeli daha iyi anlıyor ve geleceğe daha umutla bakıyoruz. Bu tür etkinlikler, geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kurmamıza ve şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. İnanıyorum ki, bu sergi, Kahramanmaraş'ın tarihine ve kültürüne olan ilgiyi artıracak ve şehrimizin turizm potansiyelini daha da güçlendirecektir.”