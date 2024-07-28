Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip olan Hayrettin Dede Türbesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden hasar almadan çıktı. Tarihi dokusuyla dikkatleri üzerine çeken bu önemli yapı, depreme dayanıklılığı ile mahalle sakinlerine moral kaynağı oldu.

Depremden sonra da ziyaretçi akınına uğrayan Hayrettin Dede Türbesi, hem mahalle sakinlerine hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek hem dua ediyor hem de bu tarihi yapının ayakta kalmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.