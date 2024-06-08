Şairler şehri Kahramanmaraş’ta kültür sanata derinlik kazandırmak, sanatsal ve entelektüel birikimi artırmak ve kültür envanterini zenginleştirmek için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ve Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla şiir dinletisi düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa edebiyatseverler büyük bir ilgi gösterdi.

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Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Şair – Sunucu İbrahim Sadri; Kahramanmaraş’ın Üç Çiçeği, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris’in unutulmaz eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Zarifoğlu, Karakoç ve Mevlana İdris’in eşsiz mısralarıyla anıldığı gece edebiyatseverlerin de beğenisini kazandı. Katılımcılar, düzenlenen anlamlı etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar, Şunları söyledi “Bugün Kahramanmaraş’ın üç çiçeği; Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris’i ölüm yıl dönümlerinde anmak için bir aradayız. Deprem sonrası şehrimizi imar ve inşa ederken kültürel kimliğimizi de muhafaza ediyoruz. İnşallah yeni Kahramanmaraş’ı tarihi ve kültürel kimliğimize uygun bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan değerli sanatçı İbrahim Sadri’ye teşekkür ediyor, şehrimizin üç çiçeği; Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris’i vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi