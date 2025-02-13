Sağlık alanındaki bu önemli yatırımın açılışı, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

2023 yılında Futurist Architecture tarafından “Dünyanın En İyi Tasarlanmış Sağlık Tesisi” ödülüne layık görülen HG Hospital, yalnızca sağlık hizmetleriyle değil, mimari tasarımıyla da dikkat çekiyor.

HG Hospital, 35.000 metrekarelik kapalı alanı ve son teknoloji ile donatılmış birimleriyle sağlıkta yeni bir çağ açıyor. Standart ve VIP odalardan oluşan 150 hasta odası, engelli hasta odaları, 8 ameliyathane, 42 yenidoğan yoğun bakım, 23 erişkin yoğun bakım, 10 çocuk yoğun bakım, 4 koroner yoğun bakım, 5 KVC yoğun bakım ve 26 gözlem yatağı ile hizmet sunuyor.

Bölgenin sağlık altyapısını güçlendiren hastane, 300 araçlık otoparkı ve 750’yi aşan uzman kadrosuyla dikkat çekiyor. Profesörler, doçentler ve yan dal uzmanlarından oluşan deneyimli ekip, multidisipliner bir anlayışla sağlık hizmetlerini sunuyor.

Hastane, en güncel tedavi yöntemlerini ve ileri teknolojiyi bir araya getirerek, tanı ve teşhis süreçlerinde son teknoloji radyolojik görüntüleme cihazları ve navigasyonlu anjiyo gibi özellikli cihazlarla fark yaratıyor.

HG Hospital, açılışıyla birlikte Kahramanmaraş ve çevre illere üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Sağlık alanında bölge halkına önemli bir katkı sağlayacak olan tesis, modern yapısıyla sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.