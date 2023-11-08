10 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılım sağladığı törenle temeli atılan alanlardan Hükümet Bulvarı’nda da inşa çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Projenin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasıyla Hükümet Bulvarı’nın; alt ve üstyapısı, konut ve iş yerleri, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla daha güçlü ve modern bir şekilde yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Yapım süreçleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlığımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, teşkilatımız, STK ve odalarımızla yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Kalıcı konut ve köy evlerinin inşası hızla sürerken Bakanlığımız ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de yükseliyor. Azerbaycan Devleti tarafından bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesi’nin inşasında da önemli aşama kat edildi. Tarihi dokumuzu muhafaza ederek alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, konut ve iş yerleri, ticaret ve sanayi alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa ediyoruz” cümlelerini kaydetti.