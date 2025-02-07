Depreme ailesiyle yakalanan Terliksiz, dışarı çıkmayı başarsa da battaniye almak için eve dönen babası, artçı sarsıntılar sonucu yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşadığı acıya rağmen kentini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Terliksiz, Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi’nin yerine yapılan 678 daire ve 97 iş yerinin inşasında görev alıyor.

Depremi ve büyük yıkımı unutamadığını belirten Terliksiz, memleketini tekrar ayağa kaldırmak için çalıştığını dile getirdi.

Terliksiz, depremden sonra eğitimine devam ettiğini ve mezun olur olmaz şehrin yeniden inşasında yer almaya karar verdiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Afeti yaşamış biri olarak konut yapımını çok önemsiyorum. Elimizden geldiğince binaların sağlam olmasına özen gösteriyoruz çünkü milletimiz bunu yaşadı. Devletimiz bir an önce depremzedeleri evlerine kavuşturmak için çabalıyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda hak sahiplerine teslim edilmek üzere Ebrar Sitesi'ni hazırladık. Yapımı tamamlanmak üzere. İnşallah bundan sonra evlerinde huzurla otururlar. Şehrin yeniden inşasında rol almak beni çok onurlandırıyor. Böyle bir şeyde katkım olması çok güzel bir duygu. Umarım bundan sonra depremzede vatandaşlarımız evlerinde çok mutlu olurlar."

Sitedeki tüm yapıların hak sahiplerine teslimata hazır hale getirildiğini ifade eden Terliksiz, sitenin fiziki ve sosyal donatılar anlamında tüm ayrıntılar düşünülerek inşa edildiğini sözlerine ekledi.