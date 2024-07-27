Asrın Felaketi depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kentin merkezinde bulunan eski çarşı bölgesinden eser kalmazken, vatandaşlar eski günlere özlem duyuyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelerek beraberinde 11 ili etkileyen depremlerde kentin birçok yeri ağır hasarlar almıştı. Özellikle şehrin kalbi konumunda bulunan çarşı bölgesi yürek yakan can kayıplarıyla birlikte ağır yaralar aldı. Kahramanmaraşlı vatandaşların en çok vakit geçirdiği yer olan çarşıdan artık eser kalmazken, vatandaşlar zaman zaman özlem duyuyor ve eski fotoğrafların arayışına giriyor. Depremin üzerinden çokça zaman geçmesine rağmen hala taze olan anılar ve acılara su serpmek isteyen Kahramanmaraşlılar, şehrin sokaklarının eski halini görmek istiyor.