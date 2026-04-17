Kahramanmaraş’ta derbi heyecanı

Kipaş İstiklal Basketbol, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol’u konuk edecek.

Bölge rekabetinin öne çıktığı mücadele, üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

İki takımın hedefi farklı

Konuk ekip Gaziantep Basketbol, 33 maçta elde ettiği 27 galibiyetle ligin zirvesinde yer alıyor.

Kahramanmaraş temsilcisi Kipaş İstiklal Basketbol ise 15 galibiyetle 48 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

Taraftar desteği belirleyici olacak

Zorlu mücadelede Kahramanmaraşlı basketbolseverlerin desteği büyük önem taşıyor.

Kulüp cephesi, kritik karşılaşmada tribünlerin dolmasını beklerken, oyuncuların da bu destekle sahada ekstra motivasyonla mücadele etmesi hedefleniyor.