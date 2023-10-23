Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki konteyner kentte eğitim gören afetzede öğrencilere dağıttı.

Yetiştirdiği elmaları sınır ötesinde görev alan güvenlik güçlerine götürmesiyle tanınan ve "Elmacı Dede" olarak hafızalarda yer edinen Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği 1 ton elma ve armudu, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" ve "Can Azerbaycan" gibi sloganların yazılı olduğu minibüsü ile Kahramanmaraş'a getirdi.

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde rotasını Necip Fazıl Konteyner Kent'e çeviren Yılmaz'ın caddede seyreden aracını gören bazı vatandaşlar korna çalarak sevgi gösterisinde bulundu.

Konteyner kent girişinde öğrenciler tarafından hoş geldin "Elmacı Dede" diye karşılanan Yılmaz, besmele çekerek açtığı bagajındaki elma ve armutları öğrencilere dağıttı.

Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye iki kere geldiğini ve elma dağıttığını, çocukları sevindirmek için tekrar gelmeye karar verdiğini söyledi.