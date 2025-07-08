Eğitimde kalite, başarıda istikrar mottosuyla Kahramanmaraş’ta adından söz ettirmeyi hedefleyen Demiray Koleji yaz okulu ile öğrencilerine kapılarını açıyor.

Her biri alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerden oluşan güçlü kadrosuyla Demiray Koleji, yaz okulunda sunduğu zengin içerikli ve renkli programlarıyla öğrencilerin gelişimine dört mevsim katkı sunmaya devam ediyor.

Bir okuldan daha fazlası olmayı ilke edinen Demiray Koleji, yaz okulunda yalnızca ders odaklı bir program sunmakla kalmıyor; aynı zamanda öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştiren etkinliklerle dolu dopdolu bir yaz serüveni yaşatıyor.

Akıl oyunlarından drama atölyelerine, doğa gezilerinden bilimsel deneylere kadar birçok disiplini bünyesinde barındıran yaz okulu, hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili vadediyor.

Velilerin gözünde güvenin ve kalitenin adı haline gelen Demiray Koleji, yaz okulundaki rehberlik çalışmalarıyla da öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek kişisel gelişimlerine özel önem veriyor.

Her çocuğun biricik olduğunu esas alan yaklaşımıyla kurum, yaz dönemini çocuklar için bir öğrenme şölenine çeviriyor.

Renkli sınıflar, modern kampüs olanakları ve güvenli ortamıyla Demiray Koleji, öğrencilerin yaz boyunca hem öğrenip hem eğlenebileceği nadir adreslerden biri olmayı başarıyor.

Her anı özenle planlanmış, her detayı çocukların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yaz okulu programı ile Demiray Koleji, bu yaz da velilerin gözdesi olmaya devam ediyor.