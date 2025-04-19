Türkiye’nin yanı sıra 13 farklı ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, Doğa Koleji Kahramanmaraş 3. sınıf öğrencisi Efe Şahinkanat ve takım arkadaşı Berkay Çelik, ilkokullar kategorisinde hızlı çizgi izleyen robot dalında birinci olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Zekâ, Kodlama ve Takım Çalışmasıyla Zirveye Ulaştılar

Robotik ve kodlama alanında geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası yarışmada, minik öğrenciler teknik bilgi, algoritma becerisi ve hızlı karar alma yetenekleriyle öne çıktı. Efe Şahinkanat ve Berkay Çelik’in oluşturduğu takım, geliştirdikleri çizgi izleyen robotun performansı sayesinde zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Kahramanmaraş Adını Tüm Dünyaya Duyurdular

Kahramanmaraş Doğa Koleji’nin başarılı öğrencileri, hem şehirlerini hem de Türkiye’yi temsil ettikleri bu prestijli şampiyonada disiplinli çalışmaları, teknik becerileri ve özgün tasarımları ile jüri üyelerinin takdirini kazandı. Öğrencilerin başarısı, öğretmenleri, aileleri ve eğitim camiası tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.