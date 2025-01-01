Bu yılbaşı, Noel Baba figürü yerine Ak Sakallı Dede kılığına giren esnaf, yerel ve manevi değerlere vurgu yaparak fark oluşturdu.

Firma yetkilileri, hazırladıkları hediyelerle mutluluğu ve birlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Etkinlik boyunca şehrin dört bir yanında vatandaşlarla buluşan Ak Sakallı Dede, renkli görüntülere sahne oldu.

Esnaf, bu jestle öz kültürümüzü yaşatmanın ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Batının olmayan sahte kahramanları yerine kendi öz benliğimize vurgu yapılan etkinlik, Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Yeni yılda yapılan bu anlamlı etkinlik, yeni yıl ruhuna uygun bir şekilde şehrin dört bir yanında mutluluk ve gülümsemelerle karşılandı.