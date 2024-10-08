KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ve iş insanlarının katıldığı toplantıda, ihracatın finansmanı, rekabet gücünün artırılması ve Eximbank’ın sunduğu destek ve imkânlar üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank’ın sunduğu yeni kredi paketleri ve ihracatçılara sağlanan finansman çözümleri hakkında kapsamlı bilgi verirken, iş dünyasıyla iş birliğini güçlendirme hedeflerini de vurguladı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu toplantı sonunda yaptığı açıklamada Eximbank’ın sunduğu finansman olanaklarının iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ise bu tür toplantıların büyük yaralar almış iş dünyası adına çok önemli olduğunu belirtti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de asrın felaketinde derin yaralar alan Kahramanmaraş iş dünyasını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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