Türk Edebiyat Dünyası'nın önemli şairi Abdürrahim Karakoç'un kardeşi, TBMM Strateji Başkan Yardımcısı Doçent Dr. Zuhal Karakoç Dora’nın babası Mehmet Nafiz Karakoç vefat etti.

81 yaşında hayatını kaybeden merhum Karakoç Öğle namazına müteakip ulu camiinde yapılan cenaze namazı sonrası Şeyhadil mezarlığına defnedildi.

Ailesi ve sevenlerinin vatandaşlar da cenaze törenine yoğun katılım sağladı.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak Merhum Mehmet Nafiz Karakoç’u saygıyla anıyor ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.