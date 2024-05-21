Kahramanmaraşlı Milli Atıcılar, İtalya'nın Lonato Kentinde Düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti.
Gerçekleştirilen Şampiyonada, Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü Ve Milli Sporcu Olan Rümeysa Pelin Kaya Türkiye'yi Başarıyla Temsil Etti.
Trap Kadınlar Kategorisinde Türkiye'yi Temsil Eden Rümeysa Pelin Kaya 117 Puanla 4. Sıradan Finale Yükseldi.
Finalde 34 Puan Atan Kaya, Bronz Madalya Kazanmanın Yanı Sıra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Kotasını Alarak Büyük Bir Başarıya İmza Attı.
Kaynak: Ayşe Asır