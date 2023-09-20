Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Tutuk'un Türk bayrağına sarılı tabuttaki naaşı, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami'ne getirildi.

29 yaşındaki Pilot Mehmet Akif Tutuk için öğle namazı sonrası helallik alınarak ardından cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından tabutu cenaze aracına taşınan Tutuk, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kahramanmaraş doğumlu Tutuk'un, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulundan mezun olduğu ve 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi.



