Türk dünyasının farklı coğrafyalarından şair ve sanatçıları bir araya getiren “Türk Dünyası Lefkoşa Şiir Akşamları”nda, Türkiye’yi temsilen sahne alan Kahramanmaraşlı şair-yazar İnci Okumuş, edebi gücü ve duygu yüklü performansıyla izleyicileri mest etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 1-4 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik, Türk dünyasının ortak edebi mirasını yaşatma ve kültürel bağlarını güçlendirme amacını taşıdı.

Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen programda İnci Okumuş, sahneye çıkarak içten ve etkileyici bir konuşma yaptı. Ardından en beğenilen şiirlerinden seçmeler okuyan Okumuş, derin duyguları ustalıkla işleyen dizeleriyle salonu adeta büyüledi.

Sanatındaki samimiyet, güçlü hitabeti ve edebi birikimiyle büyük takdir toplayan Okumuş’a, program sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da destek verdi. Cumhurbaşkanlığı adına sahneye davet edilen usta şaire plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Edebiyat dünyasında “gönül coğrafyasının sesi” olarak anılan İnci Okumuş, bu etkinlikte bir kez daha Türk şiirinin zarafetini ve gücünü uluslararası bir sahnede temsil etti. Katılımcılar, Okumuş’un hem kişiliği hem de eserleriyle Türk dünyası edebiyatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Bu anlamlı gece, sadece şiir sanatının büyüsünü değil, aynı zamanda Türk kültürünün birleştirici gücünü de bir kez daha ortaya koydu.