TRT Müzik'te ekrana gelecek olan "Türkünün Doğduğu Yer" adlı programda Bilal Toydemir ve Hatice Gökçeli, Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek bölümde Maraşın türkülerini seslendirecekler.



Yeni bölümü cumartesi saat 12.45 TRT Müzikte ekrana gelecek olan Türkünün Doğduğu yer programında Bilal Toydemir kendine özgü yorumlarıyla Maraşın türkülerine yer verecek.



Kahramanmaraş’ın türkülerine yeniden hayat vererek sesi ve sahnedeki performansıyla kendine hayran bırakan Hatice Gökçeli de Maraşın türkülerini TRT müziğe taşıyacak.





