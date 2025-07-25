Kahramanmaraş’ta esnaflık yapan Malikejder Bozbayır, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Ulu Camii üzerindeki esnaf çarşısında terzilik yapan Bozbayır, “1 Besmele, 1 Yasin-i Şerif” temasıyla başlattığı proje kapsamında öğrencilere ücretsiz Kur’an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif hediye ediyor.

Projeyle farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bozbayır’ın bu örnek hareketi, şehirde büyük takdir topladı.

Projenin açılış programına Dulkadiroğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdoğan Eryılmaz, Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Malikejder Bozbayır, “Amacımız hem öğrencilerimizin manevi gelişimine katkı sağlamak hem de toplumsal dayanışmaya dikkat çekmek. Bir Besmele, bir Yasin-i Şerif’le gönüllere dokunmak istedik,” dedi.

Katılımcılar ise projenin manevi yönünün son derece değerli olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında dağıtımların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.