Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Mustafa Güneş (27), 2021 yılından bu yana kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Birçok ilde hakkında çok sayıda tehdit, dolandırıcılık gibi davalar açıldığını ve bu davaların bazılarından Kovuşturmaya yer yoktur, kararı çıktığını belirten Güneş, maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım içinde olduğunu söyledi.

Mustafa Güneş, 2021 yılında bir oyun sırasında kimlik bilgilerinin çalındığını ve bu bilgilerle dolandırıcılık, tehdit gibi suçların işlendiğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Kimlik bilgilerim çalındıktan sonra telefonla aranarak para ve değerli eşyalar talep edildi. Talepleri reddettiğimde hakkımda sahte bilgilerle suçlar işlenmeye başlandı. Yeni bir telefon numarası aldığımda bile hemen bulunarak alay ediliyor. WhatsApp hesabım ele geçiriliyor ve adıma dolandırıcılık yapılıyor. Çalışamaz hale geldim, ailemi geçindiremiyorum. Bu durum hem maddi hem manevi olarak beni tüketti.”

Dört çocuk babası Güneş, yaşadığı mağduriyet nedeniyle defalarca Kahramanmaraş ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirtti.

"Yetkililerden bir an önce destek bekliyorum. Maddi olarak çok zor durumdayım ve bu kabustan kurtulmak istiyorum," diyen Güneş, hayatının normale dönmesi için yardım çağrısında bulundu.