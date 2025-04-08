Verilen yanıtlar, toplumda otizme dair farkındalığın yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Mikrofon uzattığımız birçok kişi otizmin ne olduğunu bilmediğini açıkça dile getirdi.

Bu tablo karşısında, konunun uzmanına kulak verdik. Kahramanmaraş Otistik Çocuklar Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Özlem Özcan, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak Otizm bir hastalık değil, nörogelişimsel bir farklılıktır dedi.

Otizmin bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılık olduğunu vurgulayan Özcan, “Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında belirtilerini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmli bireylerin zihinsel ya da duygusal bir yetersizlik yaşadığı düşünülmemelidir. Onlar sadece dünyayı farklı algılıyor, farklı iletişim kuruyor” dedi.

Dernek olarak hem otizmli çocuklara hem de ailelerine yönelik eğitim, spor ve sosyal etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Özcan, toplumun her kesimini bu çocuklara karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Özcan, erken tanı ve sürekli eğitimin otizmli bireylerin yaşam kalitesini büyük oranda artırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Otizmli bireyler yeterince anlaşılır, desteklenir ve kabul görürse hayata katılımları artar. Otizmi kabullenmek değil, anlamak zorundayız. Bu da bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur.”

2 Nisan’ın yalnızca sembolik bir gün olmadığını, yılın her günü otizm farkındalığına katkı sağlanması gerektiğini söyleyen Özcan, otizmli bireylerin yalnızlaştırılmadığı bir toplumun mümkün olduğunu vurguladı.