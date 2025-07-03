Nem oranı sabah saatlerinde %34 seviyelerinde olurken, öğleden sonra %13-14 aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde nem yeniden artarak %27-37’ye çıkacak.

Rüzgar ise gün boyunca güneybatı yönünden esecek. Ortalama rüzgar hızı sabah saatlerinde 11-19 km/s arasında değişirken, gün içinde etkisini artırarak akşam saatlerinde 19 km/s hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı ise gün boyunca 40 km/s’den başlayıp gece saatlerinde 61 km/s’ye kadar ulaşacak.

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Kahramanmaraş’ta hava genel olarak açık ve güneşli olacak, ancak artan rüzgar hızı nedeniyle dışarı çıkacakların tedbirli olması öneriliyor.

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  • En yüksek sıcaklık: 32°C (12:00 - 15:00 saatleri arasında)

  • En düşük sıcaklık: 20°C (03:00 - 06:00 saatleri arasında)

  • Nem oranı: %13 - %37 aralığında

  • Ortalama rüzgar hızı: 11-19 km/s

  • Maksimum rüzgar hızı: 40-61 km/s

Hava durumuna göre Kahramanmaraş’ta Perşembe günü sıcak ve güneşli geçecek, ancak rüzgarın hızlanması dikkat çekiyor.

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