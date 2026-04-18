TFF 3. Lig’in son haftasında deplasmanda Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Kahramanmaraşspor, ligde kalma mücadelesini kaybederek tarihinde ilk kez amatör lige düştü. Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sahadan istediği sonucu alamadı. Mücadelenin ardından puan tablosunda düşme hattının altında kalan Kahramanmaraş temsilcisi, profesyonel liglere veda etti.

PUAN YETMEDİ, VEDA KAÇINILMAZ OLDU

Deplasmanda oynanan karşılaşmada zaman zaman üstün bir oyun sergileyen Kahramanmaraşspor, 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Ancak alınan bu sonuç ligde kalmak için yeterli olmadı.

TARİHİNDE İLK KEZ AMATÖR LİGE DÜŞTÜ

1969 yılında kurulan ve Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Kahramanmaraşspor, bu sonuçla tarihinde ilk kez profesyonel liglerin dışına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek.