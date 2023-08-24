Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, birçok kaymakam ve vali yardımcısı yeni görev yerlerine atandı; 42 ilin jandarma komutanı değişti. İçişleri bakanlığınca hazırlanan hazırlanan yeni kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değişti. 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 396 ilçe kaymakamı ile 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak atandı.
Kahramanmaraş’ın ilçelerinde değişen kaymakamlar
Onikişubat Kaymakamlığı: Serkan Keçeli’nin yerine Salih Çiğdem atandı
Afşin Kaymakamlığı: Ahmet Can Pınar yerine Mehmet Naim Akgül atandı
Pazarcık Kaymakamlığı: Mustafa Hamit Kıyıcı yerine Muhammet Kaya atandı
Nurhak Kaymakamlığı: Mesut Ateş yerine Oray Güven atandı
Göksun Kaymakamlığı: Mustafa Caner Culukar yerine Ömer Faruk Duman atandı
Türkoğlu Kaymakamlığı: Burak Keser yerine Mustafa Nevzat Mercan atandı
Elbistan Kaymakamlığı: Hasan Hüseyin Vural yerine Yunus Ataman atandı
Çağlayancerit Kaymakamlığı: Mustafa Hamit Kıyıcı yerine Adnan Doğan atandı
Andırın Kaymakamlığı: Vekaleten duran kaymakamın yerine Orhan Ayaz atandı