Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, birçok kaymakam ve vali yardımcısı yeni görev yerlerine atandı; 42 ilin jandarma komutanı değişti. İçişleri bakanlığınca hazırlanan hazırlanan yeni kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değişti. 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 396 ilçe kaymakamı ile 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak atandı.

Kahramanmaraş’ın ilçelerinde değişen kaymakamlar

Onikişubat Kaymakamlığı: Serkan Keçeli’nin yerine Salih Çiğdem atandı

Afşin Kaymakamlığı: Ahmet Can Pınar yerine Mehmet Naim Akgül atandı

Pazarcık Kaymakamlığı: Mustafa Hamit Kıyıcı yerine Muhammet Kaya atandı

Nurhak Kaymakamlığı: Mesut Ateş yerine Oray Güven atandı

Göksun Kaymakamlığı: Mustafa Caner Culukar yerine Ömer Faruk Duman atandı

Türkoğlu Kaymakamlığı: Burak Keser yerine Mustafa Nevzat Mercan atandı

Elbistan Kaymakamlığı: Hasan Hüseyin Vural yerine Yunus Ataman atandı

Çağlayancerit Kaymakamlığı: Mustafa Hamit Kıyıcı yerine Adnan Doğan atandı

Andırın Kaymakamlığı: Vekaleten duran kaymakamın yerine Orhan Ayaz atandı