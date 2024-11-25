Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 şahsı, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahsı ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şahsı yakaladı.

Toplamda 101 kişi gözaltına alınırken, 34 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında, 31.32 gram metamfetamin, 28.85 gram esrar, 1.95 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 46 adet sentetik ecza, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 68 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca abartı egzozdan ve 260 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.