Başvurular 7-11 Ağustos Tarihleri Arasında
TYP başvuruları 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular;
-
e-Devlet
-
ALO 170 Çağrı Merkezi
-
İŞKUR e-Şube
-
Hizmet Merkezleri
üzerinden yapılabilecek.
Kura 14 Ağustos’ta Çekilecek
Programa katılacak kişilerin belirlenmesi için 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.
Çalışma Süresi 6 Ay
Program 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Katılımcılar, 6 ay boyunca okulların temizlik ve bakım-onarım işlerinde görev yapacak.
Amaç Hem İstihdam Hem Hizmet
TYP sayesinde hem geçici istihdam imkânı sağlanacak hem de eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulacak.