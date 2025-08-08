Başvurular 7-11 Ağustos Tarihleri Arasında

TYP başvuruları 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular;

e-Devlet

ALO 170 Çağrı Merkezi Onikişubat Belediyesi, Filistin temalı grafitilerle trafoları vicdan anıtına dönüştürdü İçeriği Görüntüle

İŞKUR e-Şube

Hizmet Merkezleri

üzerinden yapılabilecek.

Kura 14 Ağustos’ta Çekilecek

Programa katılacak kişilerin belirlenmesi için 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Çalışma Süresi 6 Ay

Program 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Katılımcılar, 6 ay boyunca okulların temizlik ve bakım-onarım işlerinde görev yapacak.

Amaç Hem İstihdam Hem Hizmet

TYP sayesinde hem geçici istihdam imkânı sağlanacak hem de eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulacak.