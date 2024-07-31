6 Şubat depremlerinin ardından daha dayanıklı ve modern altyapı noktasında yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,depo bakım onarımı ve bağlantı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat’ta; Hayrullah, Şazibey, Hacı Bayram Veli ve Dumlupınar mahalleleri ile Dulkadiroğlu’nda; Namık Kemal, Kanuni, Yavuz Selim, Genç Osman, Erkenez, Karaziyaret, Karataş, Mehmet Akif, Bahçelievler, Egemenlik, Yenişehir, Menderes, İsmetpaşa ve Kurtuluş mahallelerinde 31 Temmuz Çarşamba günü 22.00 ile 1 Ağustos Perşembegünü 06.00 saatleri arasında içmesuyu kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, depo bakım onarımı ve bağlantı çalışmaları dolayısıyla yaşanacak içmesuyu kesintisine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu