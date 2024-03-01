Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan PKK/KCK operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranma kaydı bulunan yabancı uyruklu M.A.E. (23) ile PKK-KCK/PYD-YPG içerikli paylaşımları yaptığı tespit edilen V.Y.(53) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.