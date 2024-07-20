Engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 200 akülü sandalye Merkez İmam Hatip Lisesi’nde sahiplerini buldu.

Sevginin olduğu yerde engelin olmadığının vurgulandığı etkinlikte yaşanılan yerin gelişmişliğini etkileyen faktörlerden birinin de özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan hizmetler olduğu vurgulandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın da katılım sağladığı programda Akülü sandalyelerine kavuşan engelli bireyler verilen sandalyelerin kendi hayatlarını kolaylaştıracağını söyleyerek İHH Belçika temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt