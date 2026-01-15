Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş genelinde güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ünlüer, 2025 yılı boyunca emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyon içerisinde kararlı bir şekilde görev yaptığını vurguladı.



Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’na İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen operasyonlar, asayiş olayları ve önleyici güvenlik hizmetlerine ilişkin istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, Kahramanmaraş’ta huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların 2026 yılında da artarak sürdürüleceğini ifade etti.