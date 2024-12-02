Kent genelinde 117 bin dönüm alanda üretimi yapılan zeytinin hasadına başlandı.

Bahçelerden tek tek toplanan zeytinler, depremden sonra hasar alan ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle tekrar faaliyete başlayan işleme tesislerinde yaklaşık 3 bin 700 ton zeytinyağına dönüşecek.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, depremi yaşayan bir kent olarak her alanda toparlanma sürecinin devam ettiğini ve zeytin hasadında geçen yıla göre rekoltenin daha da yüksek olacağını öngördüklerini söyledi.

Kent genelinde yetiştirilen zeytinlerin yaklaşık dörtte üçünün yağlık olduğuna işaret eden Bilir, şöyle konuştu:

"Sezon sonunda yaklaşık 6 bin 200 ton sofralık, 18 bin 500 ton yağlık zeytin hasadının yapılmasını beklemekteyiz. İnşallah verimli bir hasat döneminin ardından zeytinlerimiz hem sofralarda hem de yağ olarak yemeklerde yerini alacak.

Maraş zeytini, Bakanlığımız destekleri ile tekrar faaliyete başlayan işleme tesislerinde işlenerek yaklaşık 3 bin 700 ton zeytinyağına dönüşecek. Zeytin bahçelerinden zeytinlerini toplayan vatandaşlarımız ürünlerini buraya getirerek yağa dönüştürüyor. Bizler de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tesislerimizi ve buraya ürünlerini getiren vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz."

Kahramanmaraş zeytin çeşidinin aroması ve kokusu ile öne çıktığını dile getiren Bilir, "İlimizde üretilen zeytin kendine has özellikleriyle Türkiye'nin en iyi zeytinlerinden diyebiliriz. İç piyasada tüketilen ve hem sofralık hem de yağlık olarak tercih edilen bir zeytine sahibiz." dedi.