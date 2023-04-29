6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapılacak 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de çevrimiçi katılımıyla atıldı.

Bakan Kirişci, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acıları paylaşıp, yaraları sarmak adına başta Azerbaycan olmak üzere dost ve kardeş ülkelerden ciddi anlamda yardımların ve çabaların gündeme geldiğini anlattı.

24 derslikli okulun 3 dersliğinin ana sınıfına diğerlerinin ise ilkokula ait olacağını, 7 bin 678 metrekarelik alanda sosyal donatıların da yer alacağını dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise törene katılmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, "Biz hep Türk kardeşlerimizin yanındayız." dedi.