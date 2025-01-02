6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta afetzedeler için konut inşası tüm hızıyla sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, toplam 76 bin 640 konutun inşa edilmesi planlanırken, şu ana kadar 27 bin 400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Deprem yönetmeliğine uygun ve modern şekilde inşa edilen bu konutlarla binlerce aile güvenli yuvalarına kavuştu. Ayrıca, bölgedeki sosyal yaşam alanları, okullar ve sağlık merkezlerinin yeniden yapılandırılması da hedefleniyor.

TOKİ, kalan konutların 6 Şubat 2025’te tamamlanarak teslim edilmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Proje, Kahramanmaraş’ın sadece yeniden inşasını değil, afetzedeler için güvenli bir geleceği de amaçlıyor.