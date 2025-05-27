28 Mayıs Çarşamba : Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük 18°C.

29 Mayıs Perşembe: Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış, en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük 15°C.