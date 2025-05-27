Rüzgar hızı yaklaşık 9 km/s olacak ve nem oranı %47 civarında seyredecek .
Gün doğumu saat 05:14'te gerçekleşecek ve gün batımı 19:43'te olacak .
Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde:
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28 Mayıs Çarşamba: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük 18°C.
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29 Mayıs Perşembe: Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış, en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük 15°C.
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30 Mayıs Cuma: Kısmen güneşli, en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük 13°C.
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31 Mayıs Cumartesi: Güneşli ile parçalı bulutlu arası, en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük 13°C.