Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesinde bu yıl 28.’si düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Festivali, ata sporlarımızı ve kültürel değerlerimizi kutlamaya devam ediyor. Festival, yalnızca bir güreş etkinliği olmanın ötesinde, atalarımızdan miras kalan geleneksel değerlerimize olan bağlılığımızın bir ifadesi olarak ön plana çıkıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları ve güreş severleri bir araya getiriyor.

Festivalde, geleneksel şalvar güreşi formatında gerçekleştirilen müsabakalar büyük ilgi gördü. Güreşçiler, Boyalı Güreş Sahası’nda kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de coşkulu anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Bu tür organizasyonlar bizleri birbirimize daha çok bağlıyor diyerek kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatılması için çok güzel bir ortam ifadelerini kullandı.