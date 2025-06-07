Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Alibeyuşağı Mahallesi’nde, hasat zamanı yaklaşan 3 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm tarlayı sardı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Can kaybı yaşanmazken, büyük emeklerle yetiştirilen buğdayların tamamen yanması, çiftçileri derin üzüntüye boğdu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.