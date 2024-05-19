Fener alayı, atlı birliği, motosikletliler, nostaljik araçlar ve mehter marşı ekibiyle renkli bir kortej yürüyüşüne dönüştü. Binlerce Kahramanmaraşlı, Binevler Mahallesi'nden Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar coşkulu bir şekilde yürüdü. Katılımcılar, meşaleler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık ve Türk Milleti sloganlarıyla geceyi kutladılar.

Etkinlik kapsamında açılan 300 metrelik dev Türk bayrağı ise görsel bir şölene dönüştü.

Etkinliğe katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt