İlk ders ziliyle sıralarına koşan öğrenciler, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra kaynak kitaplarını da sıralarında buldu.

Onikişubat ilçesinde Adil Karaküçük İlkokulunda öğretmenler ilk ders zilinde öğrencilerini şekerlerle karşıladı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman yeni eğitim ve öğretim yılında çocukların ve öğretmenlerin heyecanını, coşkusunu yürekten paylaştıklarını belirtti.

Ders kitaplarının bugün itibari ile öğrencilerin sıralarında hazır halde olduğunu hatırlatan Kahraman, bu yıl ilk defa yardımcı kaynak kitaplarının da ders yılı başında ders kitaplarıyla birlikte ücretsiz olarak öğrencilerin sıralarına koyduklarını söyledi.

"Öğrencilerimizin her birinin akademik olarak başarılı olması için gayret sarf ediyoruz ama bundan daha önemlisi onların ahlâklı, erdemli ve karakterli birer insan olarak yetişmelerini daha çok istiyoruz. Ahlaklı, karakterli, erdemli, iyi insan olarak yetişmiş bir öğrencimizin akademik olarak bu güzelliği taçlandırması en büyük arzumuzdur. Her insan akademik olarak başarılı olamayabilir, bunu da beklemiyoruz zaten ama her insanın bir becerisi ve yeteneği vardır. Bunlar doğrultusunda her insan kendi hayatına yön verebilir. Ancak karakterli, erdemli ve ahlâklı bir insan olamazsanız ne akademik başarınızın ne becerilerinizin ne de yeteneklerinizin bir anlamı olur. Bunun için öncelikli olarak kıymetli yavrularımızı iyi birer insan olarak yetiştirmeyi hedefledik. Gayretimiz de bu doğrultudadır. Kuşkusuz toplumumuzun eğitim kalitesini daha fazla artırmak noktasında en büyük sorumluluk, bizlere yani öğretmenlere düşmektedir. Aramıza yeni katılan eğitim neferleri ile birlikte eğitim ve öğretim camiası olarak ülkemizi bu alanda çok daha üst noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Kıymetli velilerimizin gönülleri ferah olsun! Tüm birimlerimiz ve ekibimizle yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır bir şekilde başlıyoruz. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı iyi ve başarılı birer birey olarak yetiştirmek adına gecemizi gündüzümüze katacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."