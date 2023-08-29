Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde yapılan operasyonel faaliyetlerde; Adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 68 aranan şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 37 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. Bu operasyonlarda 718,43 Gr Metamfetamin, 17366 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Denetimlerde polis ekipleri, 20 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirdi.

Trafik Ekiplerimizce Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 169 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 79 araca ise abartı egzozdan cezai işlem uygulandı.