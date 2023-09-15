Etkinlik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İle İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünün Desteğiyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Tarafından Kılavuzlu Parkı'nda Gerçekleştirildi.

Festivalin Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı Gerçekleştirdi.

Ardından İl Tarım Ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Programda Yaptığı Konuşmada, Kentin Su Kaynaklarının Etkin Ve Verimli Kullanılması Adına Kurum Olarak Ciddi Çalışmalar Gerçekleştirdiklerini Söyledi.

Daha Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yaptığı Konuşmada Bu Tür Etkinliklerin Kahraman Şehir Adına Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olduğunu İfade Etti.

Son Olarak Kürsüye Gelen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin Güzel Coğrafyada Bu Tür Etkinlikleri Görmekten Memnuniyet Duyduklarını Dile Getirdi.

Konuşmaların Ardından Yaklaşık 5 Bin Kişiye Balık Ekmek İkramında Bulunuldu.

Etkinliğin Ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Ok Atıp Hatıra Fotoğrafı Çektirdi.